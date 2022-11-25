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فنون ومشاهير

توقيف فنانة معروفة في مطار دولة عربيّة... هذا ما تمّ ضبطه بحوزتها (صور)

Lebanon 24
25-11-2022 | 08:50
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كشفت مصادر مطلعة بجمارك مطار القاهرة أنه تم إلقاء القبض على الفنانة منة شلبي، اليوم الجمعة، إثر قدومها من الخارج، بتهمة حيازة مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب.

وقالت المصادر إن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.
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(روسيا اليوم)
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