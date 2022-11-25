توقيف فنانة معروفة في مطار دولة عربيّة... هذا ما تمّ ضبطه بحوزتها (صور)

Advertisement

كشفت مصادر مطلعة بجمارك مطار القاهرة أنه تم إلقاء القبض على الفنانة منة شلبي، اليوم الجمعة، إثر قدومها من الخارج، بتهمة حيازة مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب.وقالت المصادر إن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.