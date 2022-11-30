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فنون ومشاهير

جويل مردينيان تُفاجئ الجميع: قدمت وصلة غنائية.. والجمهور يسأل صارت مطربة؟ (فيديو)

Lebanon 24
30-11-2022 | 04:03
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احتفلت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان بالإعلان عن الموسم الثاني من برنامج "جويل بلا فلتر" على طريقتها الخاصة، حيث أحيت هذا الحدث الضخم من خلال تأدية مجموعة من الأغاني.

 

ووثقت ماردينيان مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "إنستغرام" ظهرت فيه تغني لوالدها، الذي كان جالسًا من بين الحضور.

 

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 
 

كما شكرت جويل والدها على كل ما قدمه لها، مشيرة إلى أنه بطلها ومثلها الأعلى، وقد قدم الكثير من أجلها، وليس باستطاعتها رد جميله عليها، وكل ما سيراه ويسمعه من أجله فقط.

 

وقدمت جويل وصلة غنائية بعدما فُتحت ستارة المسرح، بدأتها بأغنية I Did It My Way، ثم واصلت بتأدية "أغاني أغاني" لداليدا، و"بغني" للنجمة إليسا، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر في الفعالية.

 

وصعد والد جويل إلى خشبة المسرح، وعانقها معبرًا عن فخره بها.

 

ونشرت جويل صورا عبر حسابها على "انستغرام من الحفل. وانهالت التعليقات الي أشادت بما فعلته، في حين انتقدها البعض الآخر.

 

 

 ومن بين هذه التعليقات: "شنو جويل صارت تغني حولت صارت مطربة".

 

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