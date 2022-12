ماذا قالت ميريام فارس عن حفل الرياض؟

Advertisement

أحيت الفنانة ميريام فارس، حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست" في العاصمة الرياض، وذلك يوم الخميس الماضي.وخلال الحفل قدمت ميريام عروضاً استعراضية مميزة، مصاحبة لمجموعة من أغانيها الجديدة التي حققت نجاحاً كبيراً مثل أغنية " قومي" والتي تفاعل معها الحضور بصورة كبيرة.وشاركت ميريام فارس، متابعيها، مقطع فيديو، من الحفل عبر حسابها الرسمي على " انستغرام"، وعلقت قائلة :" What an unforgettable night! Riyadh you were amazing as usual... يا لها من ليلة لا تنسى! الرياض كنت رائعة كالعادة".