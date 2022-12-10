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فنون ومشاهير
بطلة فيلم "التايتنك" بأحدث ظهور.. ماذا تغيّر بشكلها؟
Lebanon 24
10-12-2022
|
16:00
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لا تزال النجمة العالمية كيت وينسلت حديث الصحافة بعد اختيارها لفستان قديم ارتدته قبل 7 سنوات خلال تواجدها في العرض الأول لفيلم Avatar: The Way of Water هذا الأسبوع.
وذكر موقع theinsider في تقرير أن كيت ارتدت الفستان نفسه عام 2015 أثناء حضورها مهرجان تورنتو السينمائي، وأكملت إطلالتها حينها بأقراط من الماس، في حين أنها ارتدت خلال عرض الفيلم بأنها اختارت نفس الاكسسوارات مع أقراط كبيرة الحجم.
وذكر موقع People أن نجمة فيلم "تيتانيك"، ارتدت فستان رمادي اللون من تصميم Badgley Mischka يتميّز بتصميمه الضيق الذي يبرز رشاقتها التي لا تزال تحافظ عليها بعد هذه السنوات لكنها تمكنت من بناء بعض العضلات في ذراعيها، وجاء الثوب بقصة ناعمة عند الرقبة ومزخرف بالترتر في الجهة العلوية من الفستان.
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وكانت وينسلت قد أكدت في تصريحات لمجلة "فانيتي فير" عام 2020 أن انتشار وباء كورونا جعلها تقتنع بإعادة تدوير فساتينها القديمة، لذلك ارتدت نفس الفستان الذي ظهرت به قبل 7 سنوات.
المصدر: لها
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