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فنون ومشاهير

بعد أزمة المخدرات.. منة شلبي تتغيب عن المشاركة في حفل تكريمها

Lebanon 24
18-12-2022 | 14:00
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لازالت تمتنع الفنانة منة شلبي عن الحضور للمشاركة في أية تكريمات فنية، وذلك بعد أزمتها الأخيرة بقضية جلب مواد مخدرة أثناء عودتها من الولايات المتحدة الأميريكية، والتي قررت النياية بإخلاء سبيلها بكفالة.
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وغابت منة شلبي، عن حفل تكريمها على دورها في مسلسل "بطلوع الروح"، الذي أقيم بالأمس، ضمن احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر؛ لتكريم الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٢. وفازت منة شلبي، بجائزة أحسن ممثلة، وتسلمت التكريم نيابة عنها مخرجة مسلسل "بطلوع الروح" كاملة أبو ذكري، بالمشاركة مع نجمة العمل إلهام شاهين، التي قدمت اعتذاراً عن عدم الحضور بالنيابة عن منة، وقالت إن غيابها "لأسباب خاصة".
 
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