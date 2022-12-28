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فنون ومشاهير

ما صحّة خبر وفاة الممثل سلوم حداد؟

Lebanon 24
28-12-2022 | 11:49
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نفت نقابة الممثلين السوريين شائعة وفاة الممثل السوري سلوم حداد.


وجاء في بيانها: "الزميل الفنّان القدير سلوم حداد بألف خير، وكلّ ما يقُال حول الزميل هو شائعة. والرجاء عدم تداول الأخبار إذا لم تكن صادرة عن نقابة الفنانين، وشكراً".
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28/12/2022 22:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24

سلوم حداد

نقابة الممثلين السوريين

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