ما صحّة خبر وفاة الممثل سلوم حداد؟

نفت نقابة الممثلين السوريين شائعة وفاة الممثل السوري سلوم حداد.





وجاء في بيانها: "الزميل الفنّان القدير سلوم حداد بألف خير، وكلّ ما يقُال حول الزميل هو شائعة. والرجاء عدم تداول الأخبار إذا لم تكن صادرة عن نقابة الفنانين، وشكراً".

Advertisement