أحمد فهمي يعلن مفاجأة عن فريق "واما".. ماذا قال؟

Advertisement

حل الفنان أحمد فهمي نجم فريق "واما" ضيفاً على الإعلامية إنجي علي ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه عبر محطة "نجوم إف إم" حيث كشف مفاجأة صاجمة لجمهور فريق "واما" قائلاً إنه يتوقع انتهاء رحلة فرقة "واما" خلال الفترة المقبلة.وأوضح فهمي، أن أعضاء الفريق مؤمنون أن كل نجاحاتهم الفردية، نتيجة لنجاحهم معاً، وهو سبب استمرارهم حتى الآن.وتابع أن أعضاء "واما" يدركون جيداً أن التجربة ستتوقف بمرور الوقت، بسبب التغيرات التي طرأت على صناعة الموسيقى في مصر، خاصة خلال الفترة التي أعقبت ثورة "يناير 2011"، حيث ظهر جيل جديد من المطربين، وتراجعت شعبية مطربين آخرين، كما تغير ذوق الجمهور مع زيادة شريحة محبي الموسيقى.وأضاف أن اختيار أغاني "واما" وتنفيذ الألبومات يستغرق وقتاً طويلاً، وهو ما تسبب في طرح الفرقة لـ6 ألبومات فقط خلال 20 عاماً، وتابع قائلاً: "إحنا بنعمل 80 في المية من الشغل، بنعمل الكلام واللحن، ونادر بيوزع، وغصب عننا بنتأثر باللي بيحصل في السوق، بعيداً عن أن لنا هوية لوحدنا، بس بنتأثر".