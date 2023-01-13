Advertisement

فنون ومشاهير

أحمد فهمي يعلن مفاجأة عن فريق "واما".. ماذا قال؟

Lebanon 24
13-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1028357-638092056634173999.jpg
Doc-P-1028357-638092056634173999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حل الفنان أحمد فهمي نجم فريق "واما" ضيفاً على الإعلامية إنجي علي ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه عبر محطة "نجوم إف إم" حيث كشف مفاجأة صاجمة لجمهور فريق "واما" قائلاً إنه يتوقع انتهاء رحلة فرقة "واما" خلال الفترة المقبلة.
Advertisement

وأوضح فهمي، أن أعضاء الفريق مؤمنون أن كل نجاحاتهم الفردية، نتيجة لنجاحهم معاً، وهو سبب استمرارهم حتى الآن.

وتابع أن أعضاء "واما" يدركون جيداً أن التجربة ستتوقف بمرور الوقت، بسبب التغيرات التي طرأت على صناعة الموسيقى في مصر، خاصة خلال الفترة التي أعقبت ثورة "يناير 2011"، حيث ظهر جيل جديد من المطربين، وتراجعت شعبية مطربين آخرين، كما تغير ذوق الجمهور مع زيادة شريحة محبي الموسيقى.

وأضاف أن اختيار أغاني "واما" وتنفيذ الألبومات يستغرق وقتاً طويلاً، وهو ما تسبب في طرح الفرقة لـ6 ألبومات فقط خلال 20 عاماً، وتابع قائلاً: "إحنا بنعمل 80 في المية من الشغل، بنعمل الكلام واللحن، ونادر بيوزع، وغصب عننا بنتأثر باللي بيحصل في السوق، بعيداً عن أن لنا هوية لوحدنا، بس بنتأثر".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:01 | 2023-01-13
08:52 | 2023-01-13
08:30 | 2023-01-13
08:00 | 2023-01-13
06:00 | 2023-01-13
05:02 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website