ميريام فارس تُثير الجدل في قطر.. والجمهور يُهاجمها: "تعتزل الغنا وتركز عالرقص أحسن" شاهدوا الفيديو

أحيت الفنانة ميريام فارس مؤخرا حفل زفاف في الدوحة.

ونشرت ميريام فيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام" من الحفل، الا انها حجبت خانة التعليقات ما أثار جدل المتابعين.

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واختارت ميريام إطلالة ذهبية، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي ويتميز بفتحة عند الجانب.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لميريام وهي ترقص في الحفل، وانتقد البعض رقصها فعلّق أحدهم قائلاً: "انا رأيه تعتزل الغنا وتركز عالرقص احسن"، ولقبها آخر بـ"مطربة الأعراس". في المقابل أشاد البعض الآخر بإطلالة ميريام وبرقصها والجو الممتع الذي تضفيه في الحفلات.