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فنون ومشاهير

ميريام فارس تُثير الجدل في قطر.. والجمهور يُهاجمها: "تعتزل الغنا وتركز عالرقص أحسن" شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
23-01-2023 | 03:08
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أحيت الفنانة ميريام فارس مؤخرا حفل زفاف في الدوحة.

 

ونشرت ميريام فيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام" من الحفل، الا انها حجبت خانة التعليقات ما أثار جدل المتابعين.

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)


 
 
 

واختارت ميريام إطلالة ذهبية، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي ويتميز بفتحة عند الجانب.

 

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لميريام وهي ترقص في الحفل، وانتقد البعض رقصها فعلّق أحدهم قائلاً: "انا رأيه تعتزل الغنا وتركز عالرقص احسن"، ولقبها آخر بـ"مطربة الأعراس". في المقابل أشاد البعض الآخر بإطلالة ميريام وبرقصها والجو الممتع الذي تضفيه في الحفلات.

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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