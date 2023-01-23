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فنون ومشاهير

بعد خطف مساعدة فنانة مصرية شهيرة.. الأمن يكشف الحقيقة

Lebanon 24
23-01-2023 | 05:00
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تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على مساعدة الفنانة المصرية منة فضالي بعد تغيبها منذ يومين، بعدما رجحت اختطالفها.

ومن خلال الفحص والتحريات، أمكن تحديد صاحبة صورة عبر "فايسبوك"، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم ‏شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.‏
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وأنه بتاريخ 20 كانون الثاني، تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" بأحد ‏محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتها، اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب ‏المغافلة من فنانة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق.‏

وباستكمال الفحص تبين أن شقيقة المتهمة المضبوطة تعمل مساعدة  لفضالي، وأنها روجت ‏لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة.‏

وكانت الفنانة منة فضالي قد أثارت الجدل من خلال منشور، كشفت فيه عن اختفاء مساعدتها الخاصة، ‏وذلك عبر حسابها على موقع الصور "إنستغرام".‏

وكتبت منة: "صباح الخير، أنا للأسف في موقف مش عارفة اتصرف فيه؛ المساعدة بتاعتي اختفت وهي ‏جايالي على التصوير من أول امبارح، وأهلها كل ده بيدوروا عليها في المستشفيات والأقسام وآخر حاجة ‏كانت راكبة أوبر وجايالي على المدينة بعديها تليفونها اتقفل ومن الساعة 6 المغرب واتفتحت دقيقة الساعة ‏‏12 بالليل".‏
 
المصدر: لها
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