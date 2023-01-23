ميل غيبسون يضع نجمة "ستيلتو" اللبنانية بموقف محرج أمام الكاميرات.. هذا ما فعله معها وردة فعلها مُفاجئة! (فيديو)

تعرضت الممثلة ريتا حرب لموقف محرج عند محاولتها التقاط صورة مع الممثل العالمي ميل غيبسون في حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy Awards الذي أقيم يوم السبت الماضي في الرياض.

وجرى تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حرب وهي تتوجه إلى النجم الأسترالي محاولة التقاط صورة معه، إلَّا أن الحراس الشخصيين والمرافقين للنجم منعوها من الاقتراب منه.

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كما أن الأخير اعتذر منها بلطف وأسرع في دخول قاعة الاحتفال.

وجاء رد فعل حرب، نجمة مسلسل "ستيليتو"، على موقف غيبسون وتجاهله إياها، "صادمة"، حيث ضربته بيدها على كتفه، قائلة "يا إلهي"، وبدا عليها الارتباك والحرج لا سيما وأن الكاميرات وثَّقت الموقف.

ريتا حرب وميل غيبسون، صورة لم تكتمل! #JoyAwards pic.twitter.com/m9Y6ArOewN

— ET بالعربي (@ETbilArabi) January 22, 2023

على صعيد آخر، سئلت ريتا حرب وزميلها كارلوس عازار على هامش الحفل عمّا إذا ما سيكون هناك جزء ثانٍ من مسلسل "ستيلتو"، لتجيب أنها سمعت الإشاعات كغيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا شيء مؤكد. وأوضح عازار أنهما بانتظار تأكيد الشائعات من أجل نشرها. (فوشيا)