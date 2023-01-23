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فنون ومشاهير
حسن الرداد: إبني فادي نسخة عن والدته إيمي!
Lebanon 24
23-01-2023
|
08:00
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تحدث الفنان حسن الرداد، لأول مرة عن ابنه فادي الذي استقبله مع الفنانة إيمي سمير غانم منذ حوالي أسبوعين، بعد فترة من إضفاء السرية على حملها واستعدادهما لاستقبال طفلهما الأول.
وقال الرداد، في تصريحات لـET بالعربي، على هامش تواجده في حفل صناع الترفيه الذي أقيم مساء السبت على مسرح بكر الشدي في الرياض، إن ابنه فادي حتى الآن يشبه والدته إيمي سمير غانم في الشكل، ولكنه ملامحه تتغير يومياً، مشيراً إلى أنه ورث منه نفس لون الشعر، متمنياً أن يرث منه كل الصفات الجيدة.
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واستقبلت إيمي سمير غانم مولودها الأول من النجم حسن الرداد، وتم تأكيد الخبر لـ"سيدتي نت" من مصدر مقرب للعائلة، لافتاً إلى أن الولادة حدثت بمستشفى روفيدة بالشيخ زايد، مؤكداً أن فانز إيمي سمير غانم علم بالخبر من داخل المستشفى رغم التكتم الشديد من الزوجين على أنباء الحمل، كما تم التكتم على خبر الولادة خوفاً من إقبال جمهور النجمين على المستشفى الخاص.
المصدر: سيدتي
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