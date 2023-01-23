"متصدقوش حاجة على لساني".. أحمد فهمي يتبرأ من هذه التصريحات المنسوبة له

كشف الفنان أحمد فهمي، عن حقيقة التصريحات التي تم تداولها على لسانه ضد جمهور نادي الزمالك قبل مباراته مع النادي الأهلي، في مباراة القمة رقم 125 التي أقيمت السبت الماضي.



وخلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "ملعب 9090"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فائق، قال فهمي: "أبارك لكل جمهور نادي الأهلي، وحظ سعيد لجمهور نادي الزمالك.. كل يوم بصحى على تصريحات كاذبة منسوبة ليا حول نادي الزمالك، وأنا مفتحتش بوقي بيها.. مشاكلي كلها ملهاش علاقة بنادي زمالك".

Advertisement



وأضاف: "معرفش الغرض منها إيه، كل احترامي وتقديري لكل جماهير أندية مصر، ومحصلش قبل كدة ولا هيحصل إني أغلط في جمهور نادي معين، الكورة بالنسبالي لعبة ونادي كبير بشجعه والموضوع مبيخرجش برا الإطار ده".



ووجه فهمي، رسالة لجمهور الزمالك، قال فيها: "متصدقوش حاجة على لساني.. حقيقة أنا مش بقول الكلام ده.. أنا مش هينفع أعادي جمهور بالحجم ده.. في الآخر ده جمهور زمالك".



وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية تصريحات منسوبة لأحمد فهمي تفيد بعدم رغبته في حضور جمهور نادي الزمالك فيلمه الجديد. (لها)