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فنون ومشاهير

كوميدي عربي يعلن اعتزاله بشكل رسمي

Lebanon 24
23-01-2023 | 23:00
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وجد الفنان الكوميدي السعودي، يوسف الجراح، ضمن فعاليات مهرجان "Joy Awards"، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.


وأعلن بشكل رسمي اعتزاله الفن، وأنه يوجد في بعض الفعاليات لرؤية أصدقائه وزملائه من الوسط الفني.
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وكان كشف الجراح، من قبل، سبب بعده عن التمثيل، وهو شعوره بالاكتفاء الذاتي من العمل، وأنه قدم كل ما يمكن لفنان أن يقدمه في الدراما التلفزيونية، بالإضافة إلى انجذابه للعمل الإعلامي.


وأكد الجراح أن العودة للتمثيل في الدراما ليست مطروحة، لكن ليست لديه مشكلة في الحضور المسرحي.


والفنان يوسف الجراح ممثل سعودي من مواليد المدينة المنورة عام 1965، تنقل في أعمال مختلفة قبل احترافه التمثيل.
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