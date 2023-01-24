زوجة مذيع لبناني شهير تضع فنانة بموقف محرج.. هكذا تصرفت معها (فيديو)

في كواليس حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أُقيم مؤخرا في الرياض، تعرّضت الفنانة المصرية ميرهان حسين، لموقف محرج وطريف في الوقت عينه .

وخلال لقائها ضمن برنامج "The Insider بالعربي"، حاولت ميرهان الهرب وتجنّب ظهور عارضة الأزياء التونسية زوجة المذيع ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي، ريم السعيدي في الكادر معها، وعندما سألها المذيع عن سبب ابتعادها عن ريم، نظرت ميرهان إليها وقالت: "مش قادرة أقف جنبك"، لتقترب ريم من ميرهان ويظهر الفارق الواضح في الطول بينهما.

وبعد لحظات من المزاح، اتفقت ميرهان وريم على أن تطلاّ معاً في الكادر بطريقة تُظهرهما في الطول نفسه، ضمن أجواء طريفة وعفوية.(الجديد)