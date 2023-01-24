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فنون ومشاهير

حركوا قبر ابنها المتوفي منتحرا لتدفن والدته بجانبه.. تفاصيل حزينة عن وفاة المغنية الشهيرة (صور)

Lebanon 24
24-01-2023 | 08:00
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دُفنت المغنية ليزا ماري بريسلي، ابنة الفنان الفيس بريسلي، في حديقة منزل العائلة في غريسلاند، بجوار ابنها بينامين كيو الذي توفي منتحراً في 2020.
وأكد موقع ET بنسخته الأميركية في تقرير أن أسرة الراحلة قامت بتحريك قبر بنيامين قليلاً لإفساح المجال لدفن ليزا ماري إلى جانبه.
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ونشر التقرير مجموعة من الصور التي تظهر مكان دفن ليزا ماري وكمية الورود البيضاء التي زينت المكان، وقد علم الموقع بأن باقة الورود البيضاء التي وضعت على قبرها أرسلتها الاعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.
 
 

ومن بين الشخصيات الذين انضموا إلى حفل التأبين، حضرت دوقة يورك سارة فيرغسون، التي قالت في تصريحات "أعتقد بأنها الآن مع ابنها بن، ربما ليزا ماري ماتت محطمة القلب بعد وفاة ابنها المأساوية". (لها)    

المصدر: لها
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