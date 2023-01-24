حركوا قبر ابنها المتوفي منتحرا لتدفن والدته بجانبه.. تفاصيل حزينة عن وفاة المغنية الشهيرة (صور)

دُفنت المغنية ليزا ماري بريسلي، ابنة الفنان الفيس بريسلي، في حديقة منزل العائلة في غريسلاند، بجوار ابنها بينامين كيو الذي توفي منتحراً في 2020.

وأكد موقع ET بنسخته الأميركية في تقرير أن أسرة الراحلة قامت بتحريك قبر بنيامين قليلاً لإفساح المجال لدفن ليزا ماري إلى جانبه.

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ونشر التقرير مجموعة من الصور التي تظهر مكان دفن ليزا ماري وكمية الورود البيضاء التي زينت المكان، وقد علم الموقع بأن باقة الورود البيضاء التي وضعت على قبرها أرسلتها الاعلامية الشهيرة أوبرا وينفري. ونشر التقرير مجموعة من الصور التي تظهر مكان دفن ليزا ماري وكمية الورود البيضاء التي زينت المكان، وقد علم الموقع بأن باقة الورود البيضاء التي وضعت على قبرها أرسلتها الاعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.