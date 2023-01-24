ممثلة شهيرة تكشف عن أمنيتها الوحيدة قبل اختتام مشوارها الفني

كشفت الفنانة ميمي جمال عن أمنيتها التي ترغب في تحقيقها لتختتم بها مشوارها الفني، مؤكدة أنها تريد الحج الى بيت الله، ولا شيء آخر غيره.

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يُذكر أن ميمي جمال عادت لتقديم أعمال فنية بعد غيابها لفترة عن الساحة الفنية، حيث تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسلين، هما: "توحة" مع علا غانم و"علاقة مشروعة" مع ياسر جلال. (لها) يُذكر أن ميمي جمال عادت لتقديم أعمال فنية بعد غيابها لفترة عن الساحة الفنية، حيث تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسلين، هما: "توحة" مع علا غانم و"علاقة مشروعة" مع ياسر جلال. (لها)