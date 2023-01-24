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فنون ومشاهير
ممثلة شهيرة تكشف عن أمنيتها الوحيدة قبل اختتام مشوارها الفني
Lebanon 24
24-01-2023
|
14:00
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كشفت الفنانة ميمي جمال عن أمنيتها التي ترغب في تحقيقها لتختتم بها مشوارها الفني، مؤكدة أنها تريد الحج الى بيت الله، ولا شيء آخر غيره.
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يُذكر أن ميمي جمال عادت لتقديم أعمال فنية بعد غيابها لفترة عن الساحة الفنية، حيث تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسلين، هما: "توحة" مع علا غانم و"علاقة مشروعة" مع ياسر جلال. (لها)
المصدر: لها
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