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فنون ومشاهير

ممثلة شهيرة تكشف عن أمنيتها الوحيدة قبل اختتام مشوارها الفني

Lebanon 24
24-01-2023 | 14:00
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كشفت الفنانة ميمي جمال عن أمنيتها التي ترغب في تحقيقها لتختتم بها مشوارها الفني، مؤكدة أنها تريد الحج الى بيت الله، ولا شيء آخر غيره.
 
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يُذكر أن ميمي جمال عادت لتقديم أعمال فنية بعد غيابها لفترة عن الساحة الفنية، حيث تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسلين، هما: "توحة" مع علا غانم و"علاقة مشروعة" مع ياسر جلال. (لها) 
المصدر: لها
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