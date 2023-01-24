حادثة دهس نجل شخصية شهيرة.. شاب متهور كاد يقضي على يوسف (صور)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة بعد إعلان الروائية والمؤلفة الشهيرة رضوى العوضي عن دهس طفل، يقود سيارة والده بتهور، ابنها يوسف وتعرّضه لإصابات خطرة أدت الى دخوله في غيبوبة ووضعه تحت أجهزة التنفس الاصطناعي في قسم الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

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ونشرت رضوى العوضي مقطع فيديو للطفل المتّهم بدهس نجلها، كان قد نشره عبر صفحته في "فيسبوك" وهو يقود السيارة بسرعة جنونية وينظر في هاتفه المحمول غير آبه للقيادة على الطريق.



وعلّقت على الفيديو قائلةً: "حق يوسف مش هيضيع إن شاء الله لأنه حق كل أم مصرية. يوسف حبيبي اللي ما زال في العنايه المركزة عنده إصابات خطيرة". ونشرت رضوى العوضي مقطع فيديو للطفل المتّهم بدهس نجلها، كان قد نشره عبر صفحته في "فيسبوك" وهو يقود السيارة بسرعة جنونية وينظر في هاتفه المحمول غير آبه للقيادة على الطريق.وعلّقت على الفيديو قائلةً: "حق يوسف مش هيضيع إن شاء الله لأنه حق كل أم مصرية. يوسف حبيبي اللي ما زال في العنايه المركزة عنده إصابات خطيرة".

كما نشرت والدة الضحية صورة له من داخل العناية المركزة ظهر فيها وهو في حالة غيبوبة وفي فمه أنبوب التنفس الاصطناعي. (لها)