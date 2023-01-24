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فنون ومشاهير
فيلم جديد يثير الجدل ويصل البرلمان.. نائب يطالب بسحب جنسية البطل
Lebanon 24
24-01-2023
|
09:15
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لا يزال جدل فيلم "الحارة" يتواصل في الأردن، بعدما طالب نائب في البرلمان بسحب الجنسية الأردنية من الممثل، منذر رياحنة، بسبب تبريره لواقع الفيلم بأنه يمثل واقع المجتمع الأردني.
وزعم النائب سليمان أبو يحيى في جلسة تشريعية لمجلس النواب، أن شبكة عالمية عرضت مجموعة أفلام أخيراً أساءت للأردن والأردنيين والمناطق التي صورت فيها مشاهد تلك الأفلام.
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كما اعتبر النائب رد الممثل منذر رياحنة دون ذكر اسمه خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية أردنية بأنه "عذر أقبح من ذنب". وطالب أبو يحيى من الفنان الرياحنة بتمثيل أفلام تحكي تاريخ الأردن، وإظهار معاناة المواطن في ظل الهم والفقر، داعياً المحامين إلى رفع دعوى قضائية ضده.
من جهته لم يصمت الممثل الأردني جراء الجدل الكبير الذي حصل، وأكد أن فيلم "الحارة" يسلط الضوء على فئة مظلومة في المجتمع الأردني.
وأكد رياحنة أن رد الفعل حول فيلم الحارة لم يكن سلبياً، مؤكداً أن الهدف الأعمق للفيلم إظهار معاناة الناس وتلك الفئة والوصول إلى التهميش الذي تعرضوا له، وأن الهدف أيضا ليس الشتائم.
وتحفظ ريحانة على مناقشة مجلس النواب لفيلم الحارة تحت قبة البرلمان، قائلا إنه لم تبقَ مشكلات في الأردن لمناقشتها.
وتدور أحداث فيلم الحارة المرشح لجائزة الأوسكار في حي مخنوق، حيث تنتشر ظواهر اجتماعية سيئة على سلوك الناس مثل النميمة والعنف. والفيلم من إخراج باسل غندور، الذي شارك في تأليفه أيضا.
هجوم كبير على الفيلم
وتعرض فيلم "الحارة" لهجوم كبير منذ عرضه على شبكة نتفليكس في كانون الثاني الجاري دون حذف الشتائم والألفاظ النابية في مشاهده.
وتدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها. (العربية)
المصدر: العربية
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