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فنون ومشاهير

ما سرّ ظهور تيم حسن بشاربين كبيرين؟

Lebanon 24
24-01-2023 | 16:00
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كشف النجم السوري تيم حسن تفاصيل المسلسل الجديد الذي يحضّر له خلال الفترة الحالية، والمقرر عرضه العام المقبل، وذلك بعد ظهوره بشاربين كبيرين في حفل توزيج جوائز Joy Awards في المملكة العربية السعودية.
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وعلّق تيم على مظهر شاربيه، الذي لم يتخلَّ عنه بعد فيلم "الهيبة" بالقول: "الجمهور دائماً يسألني عن شاربَيّ، وأنا تركتهما من أجل مسلسلي الجديد "الزند" الذي سيُعرض العام المقبل، على شاشة mbc".


وأضاف خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج mbdtrending على هامش الحفل: "المسلسل تدور أحداثه في عام 1900 تقريباً، يحكي عن تلك الفترة من حياة أبناء بلاد الشام، قصصنا، وحكاياتنا، ونسيجنا الاجتماعي، وإن شاء الله يكون مشوقاً وينال إعجاب الجمهور"، وتابع: "لدينا كاتب مميز وهو عمر أبي سعدى ومن إنتاج شركة الصبّاح، وإن شاء الله ينال إعجابكم".
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