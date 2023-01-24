متزوج من إحدى معجباته ومُصاب بمـرض لا دواء له.. تعرفوا إلى بطل مسلسل "الثمن" باسل خياط

يُشارك الممثل السوري في بطولة مسلسل "الثمن" الذي يعرض حالياً على قناة mbc ومنصة "شاهد" وهو يحقق نجاحًا قَوِيًّا منذ انطلاقه. وأصبح يتابعه العديد من الجمهور داخل الوطن العربي. وتزايدت محركات البحث عن باسل خياط والمسلسل. إليكم معلومات حول بطل العمل.

وصل خياط إلى الشهرة العربية بعدما أثبت براعته في التمثيل من خلال الدراما السورية وأعماله في المسرح رغم رفضه مرات في المعهد العالي للفنون المسرحية.

باسل من مواليد دمشق 29 آب عام 1977.

تقدم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات ورفض قبل أن ينجح في العام التالي ويتخرج عام 2000 ليبدأ مسيرته وكان قد شارك في مسرح الأطفال عام 1985.

شارك باسل في مسلسل "كان يا ما كان" الموجه للأطفال وانطلق إلى الشهرة المحلية من خلال مسلسلي "الطير" و"الخيزران" و"أسرار المدينة" عام 2000.

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أعجب باسل خياط بالفنانة التونسية هند صبري فخطبها ولم يكتب لهما الزواج فانفصلا لاحقاً.

زوجة باسل خياط هي إحدى معجباته وتدعى ناهد زيدان فتزوجا وأنجبا ولد اسمه "شمس" وبنت لسمها "إيزابيل".

فجع باسل شهر في آب 2020 بوفاة والده دون أن يقيم عزاء له بسبب كورونا.

أعلن باسل في إحدى مقابلاته أن زوجته سـرقته من عالم التمثيل إلى حياته الزوجية واصفاً إياها بسيدة ذكية وعفوية وأنها دخلت قلبه.

قاده وضع والده المادي البسيط إلى التفكير في طفولته بالانتحار.

اكتشف باسل مؤخراً إصابته بمرض يعرف بـ "حمى البحر المتوسط" النادر والذي لا دواء له.

هو من محبي الطبخ وهو يسعى جاهداً لصنع أطباق جديدة من محتويات مطبخه.