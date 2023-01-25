نادين نسيب نجيم تشن هجوماً عنيفاً: "جلجوء ومصدق حالك".. من قصدت؟

شنت الممثلة نادين نسيب نجيم هجوما عنيفا على احد الصحفيين من دون ان تسميه، مشيرة الى انه يفتقد الى المصداقية.

وكتبت نادين على حسابها عبر "تويتر": "مش كل جلجوء مسك قلم صار اسمه صحافي ! متل ما بدك تخبّص بالحكي لانه السم متحكم فيك انا كمان بدي قلك انك ركيك وما عندك مصداقية و ما خرجك تكون صحافي و عقبال ما نخلص من امثالك يلي عم تشوه صورة الصحافة. خبيث ومصدّق حالك كمان".

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