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فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم تشن هجوماً عنيفاً: "جلجوء ومصدق حالك".. من قصدت؟

Lebanon 24
25-01-2023 | 00:07
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شنت الممثلة نادين نسيب نجيم هجوما عنيفا على احد الصحفيين من دون ان تسميه، مشيرة الى انه يفتقد الى المصداقية.

 

وكتبت نادين على حسابها عبر "تويتر": "مش كل جلجوء مسك قلم صار اسمه صحافي ! متل ما بدك تخبّص بالحكي لانه السم متحكم فيك انا كمان بدي قلك انك ركيك وما عندك مصداقية و ما خرجك تكون صحافي و عقبال ما نخلص من امثالك يلي عم تشوه صورة الصحافة. خبيث ومصدّق حالك كمان".

 
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