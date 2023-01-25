"تسيطر عليها قوة عظمى"... رشوان توفيق ينتصر على ابنته في القضاء

Advertisement

بكى الفنان المصري رشوان توفيق، في أول تعليق على رفض محكمة استئناف جنوب القاهرة استئناف ابنته آية، وتأييد الحكم الصادر برفض دعواها ضد والدها، والتي طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.وقال رشوان توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى أن ابنته تسيطر عليها "قوة عظمى"، لافتاً إلى أنه حريص على منحها حقها من الميراث، بشرط أن تتخلص من هذه القوة التي تريد إجبارها على نقل ملكية كل شيء لابنها، وقال: "مش عاوز أقول مين القوة العليا اللي مسيطرة عليها".وأضاف أنه كتب شهادات ادخار باسم ابنتيه آية وهبة، حتى تتمكن الأسرة من تدبير أمورها إذا وافته المنية قبل زوجته، موضحًا أن زوجته الراحلة كانت ربة منزل ولا تعمل.وأشار إلى أنه يعيش الآن على المعاش الحكومي، وفوائد شهادات الادخار المكتوبة باسم ابنته هبة، وأضاف: "المال اللي طلعت بيه عاوزين ياخدوه، أنا عايش بفلوس الفائدة من الشهادات ومعاشي، لكن ربنا سبحانه وتعالى معايا، وكل شيء أراه أو أسمعه أو أتخيله بتوكيل من الرحمن".أكد أنه حاول حماية ابنته آية من القوة المسيطرة عليها، والتي تدعوها للتنازل عن الفيلا لابنها، مؤكدًا أنه مستعد لإرضاء ابنته بأي شكل؛ لأنه لا يقبل أن يظلمها أو أي أحد آخر.ولفت إلى أن ابنته ضعيفة الشخصية وتتسم بطيبة كبيرة، ووجه رسالة لها قائلاً: عملت كل ده عشان أحميكي، متتنازليش لابنك عن الفيلا، لأنك متعرفيش الدنيا فيها إيه.واصل قائلاً: "مستعد أديكي كل حاجة، بشرط إنك متننازليش لأي مخلوق عن الفيلا لا ابنك أو أي أحد تاني، أنا بأمن آية وعاوز أحميها مش بؤذيها، ووالله ما ظلمت مخلوقا في حياتي".ورفضت محكمة استئناف جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء، استئناف آية رشوان توفيق ابنة الفنان رشوان توفيق، وأيدت الحكم الصادر برفض دعواها ضد والدها الفنان رشوان توفيق، والتي طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.