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فنون ومشاهير
فنانة شهيرة تكشف: رامز جلال رفض شرطي للمشاركة في برنامجه
Lebanon 24
25-01-2023
|
11:00
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أشارت الفنانة هالة صدقي، إلى أنّها لم تظهر في برامج رامز جلال للمقالب التي تقدم سنوياً في شهر رمضان، بسبب رفض رامز لشرطها الأساسى والوحيد، وهو عدم السخرية منها أو إهانتها في مقدمة الحلقة أو تعليقه على كواليس التصوير، وقالت إنها حريصة على كرامتها ولا تقبل أي إهانة ولو كانت على سبيل الدعابة.
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وأضافت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "رامز جلال يحظى بمتابعة كبيرة من كل الفئات، فهم يحبونه، وهناك فئة تحب أن ترى نجمها وهو يهان، فالمقدمة الخاصة بالبرنامج يكون فيها إساءة، وبالتالي هذا الأمر لا يصلح للنجوم".
وتابعت: "عندما نسافر إلى دولة عربية فإننا نعامل كسفراء لبلدنا، وبالتالي مينفعش أطلع في برنامج مقالب حد يهينني أو يجرحني، في ناس بتقبل، وناس متقبلش، اشترطت إني أشوف الحلقة بعد المونتاج ورفضوا طلبي طبعاً، وبالتالي فأنا لن أظهر مع رامز جلال، أنا مستحملش حد يهينني".
وأكد رامز جلال مؤخراً أنه بصدد بدء تصوير الموسم الجديد المقرر عرضه في رمضان 2023، ورفض تماماً الكشف عن أية تفاصيل تخص فكرة المقلب أو مكان تصويره.
المصدر:
سيدتي
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