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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تؤدي مناسك العمرة عن روح والدتها

Lebanon 24
25-01-2023 | 08:00
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نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة من أمام الكعبة المشرفة بدت فيها بملابس الإحرام، برفقة شقيقها أمير شاهين، وكشفت من خلالها عن أدائها العمرة، مشيرة إلى أنها وهبت تلك العمرة لروح والدتها الراحلة، مُتمنيةً من الله أن يتقبّلها منها وأن يغفر للراحلة، ويجعل مثواها الجنة.
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وعلّقت إلهام على الصور بقولها: "عمرة لأمي الغالية الله يرحمها، ويجعل مثواها الجنة، بصحبة أخي أمير... ربنا يخلّي كل الأمهات ويعطيهم الصحة، الأم أغلى ما في الوجود". (لها) 
المصدر: لها
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