فنانة شهيرة تؤدي مناسك العمرة عن روح والدتها

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة من أمام الكعبة المشرفة بدت فيها بملابس الإحرام، برفقة شقيقها أمير شاهين، وكشفت من خلالها عن أدائها العمرة، مشيرة إلى أنها وهبت تلك العمرة لروح والدتها الراحلة، مُتمنيةً من الله أن يتقبّلها منها وأن يغفر للراحلة، ويجعل مثواها الجنة.

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