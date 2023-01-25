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فنون ومشاهير

تعرفوا إلى بطل الجزء الثاني من مسلسل "كسر عضم"

Lebanon 24
25-01-2023 | 14:00
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يبدو أن الجزء الثاني من مسلسل "كسر عضم"، أحد أنجح المسلسلات العربية التي عرضت خلال دراما رمضان 2022، سيحمل تغيرات جذرية في كل شيء.
وبدأت هذه التغيرات بمخرجة العمل التي تعد أحد أهم أسباب نجاحه، إذ تم استبدال المخرجة رشا شربتجي بالمخرج كنان إسكندراني، ما يعني أن الجمهور سيكون أمام رؤية إخراجية مختلفة تماماً عما شاهده في رمضان الماضي، وكذلك استبدال مؤَلفه علي الصالح، بالكاتبين رفعت الخطيب وهلال الأحمد.
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لم يتم التأكد بعد من وجود أبرز الأسماء التي شكلت النجاح الكبير له، مثل: فايز قزق، وكاريس بشار، وخالد القيش، ونادين تحسين بيك، وولاء عزام.
 
ومع ابتعاد المخرجة والمؤلف ومعظم الأبطال، فإن صناع العمل يريدون اسماً كبيراً يستطيع حمله على عاتقه، ويبدو أنهم وجدوا ضالتهم في الممثل السوري الكبير رشيد عساف.
وسيظهر رشيد بطلاً لـ"كسر عضم 2"، ويقدم فيه شخصية "كنعان"، بينما يستمر عدد من الممثلين الذين ظهروا به سابقاً، ومن أبرزهم: كرم الشعراني، ويزن السيد، وإسماعيل مداح، وشادي الصفدي.
ومن المرجح، أيضاً، أن يكون ظهور الممثل السوري أحمد الأحمد مفاجأة المسلسل. (زهرة الخليج) 
 
المصدر: زهرة
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