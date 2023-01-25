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فنون ومشاهير

جورج وسوف يكشف عن موعد عودته للفن.. وهذا ما يحضره لنجله الراحل وديع

Lebanon 24
25-01-2023 | 06:54
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صدر عن مكتب الفنان جورج وسوف البيان الآتي:
يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف الى جانبه في هذه المرحلة الأليمة، ويعتذر عن الغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر كانون الثاني وشباط نظرا للظروف التي يمر بها.
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وبما ان الأغنية تبقى عند ابو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيئ موعد مع اغنية لابنه الراحل وديع، على ان يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية شباط مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها، وطالباً من الله ان يُبعد هذه المصائب عن الجميع".
 
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