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فنون ومشاهير

بعد أيّام قليلة على وفاتها... عادل كرم لوالدته "أم فارس": "يا قلبنا انتي"

Lebanon 24
25-01-2023 | 15:22
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بعد أيّام قليلة على وفاة والدته، قال الممثل عادل كرم "رحلت أمي وتبقى ذكراها في قلوبنا، وعزاؤنا بما تركته لنا من محبّة وقيم تربّينا عليها، وعزاؤنا بالمحبّين الذين حضروا للتعزية".
 
 
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وأضاف كرم: "نشكركم فرداً فرداً، ونخصّ الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، والمرجعيات الروحيّة والقضاة والضباط والإعلاميين والفنانين والرياضيين... وجميع الأقارب
والأصدقاء".
 
 
وتابع: "محبتكم كبيرة، أنتم عائلتنا وأهلنا، بعد إنضمام "أم فارس" إلى "أبو فارس" في جوار يسوع.
 
 
وقال كرم: "إلى أمّي أقول، باسمي وباسم إخوتي: كنتي معنا بالجسد، وباقية معنا بالقلب... يا قلبنا انتي".
 
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