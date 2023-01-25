بعد أيّام قليلة على وفاتها... عادل كرم لوالدته "أم فارس": "يا قلبنا انتي"

بعد أيّام قليلة على وفاة والدته، قال الممثل عادل كرم "رحلت أمي وتبقى ذكراها في قلوبنا، وعزاؤنا بما تركته لنا من محبّة وقيم تربّينا عليها، وعزاؤنا بالمحبّين الذين حضروا للتعزية".

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وأضاف كرم: "نشكركم فرداً فرداً، ونخصّ الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، والمرجعيات الروحيّة والقضاة والضباط والإعلاميين والفنانين والرياضيين... وجميع الأقارب

والأصدقاء".

وتابع: "محبتكم كبيرة، أنتم عائلتنا وأهلنا، بعد إنضمام "أم فارس" إلى "أبو فارس" في جوار يسوع.

وقال كرم: "إلى أمّي أقول، باسمي وباسم إخوتي: كنتي معنا بالجسد، وباقية معنا بالقلب... يا قلبنا انتي".