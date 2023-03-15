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فنون ومشاهير

تغيير لافت في ملامح بسمة بوسيل.. شاهدوا كيف بدت بأحدث صورها

Lebanon 24
15-03-2023 | 15:58
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لاقت أحدث إطلالات بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني ردود فعل متفاوتة؛ بسبب ملامح وجهها التي قال البعض إنها بدت مختلفة، متسائلين إن كانت قد خضعت لعملية تجميل جديدة مؤخرًا.


وظهرت بوسيل في صورة عبر الستوري بحسابها في "إنستغرام"، داخل السيارة مرتدية بلوفر من اللون الرمادي نسقت تحته قميصا أبيض، وتركت شعرها منسدلا ووضعت مكياجاً ناعماً.
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وتم تداول الصور على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت تعليقات المتابعين التي أشارت إلى تغيّر ملامح بسمة بوسيل بشكل لافت، خاصة من ناحية الأنف الذي بدا "رفيعا بشكل مبالغ" حسب تعبيرهم.
 
المصدر: فوشيا
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