اتهام مسلسل "زقاق الجن" بالسرقة من مسلسل تركي

Advertisement

اتهمت الشاعرة والإعلامية السورية نوال الحوار صنّاع مسلسل "زقاق الجن" بالسرقة من أحد الأعمال الدرامية التركية.وكتبت في حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "في مسلسل تركي أسمه بوزكر... كله ملطوش ومركب عليه مسلسل زقاق الجن".وعلّق مواطنها وزميلها عدنان العودة مؤيداً بقوله: "والله يا لول كل الدراما العربية ملطوشة".يُذكر أن مسلسل "زقاق الجن" من إخراج تامر إسحاق، وتأليف محمد العاص، وبطولة أيمن زيدان (أبو نذير)، وأمل عرفة (شيماء)، وإمارات رزق، وسعد مينا (ناجي)، وشادي زيدان (نذير زوج خولة) الله يرحمه.وتنطلق حبكة العمل من بلبلة بسبب تكرر حوادث اختفاء الأطفال في حارة المستبد "ابو نذير"، بينما تدور أحداث مسلسل "بوزكر" مع القائد "سيفي" والشرطي حديث التعيين "نوري بامير"، اللذين يحققا في جريمة قتل طفل صغير في المدينة. هذه الجريمة ستقودهما إلى رجل الأعمال الأكثر شهرة في المدينة "عباس" وابنته "ديلارا". (لها)