Advertisement

فنون ومشاهير

اتهام مسلسل "زقاق الجن" بالسرقة من مسلسل تركي

Lebanon 24
07-04-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1054957-638164664777259235.PNG
Doc-P-1054957-638164664777259235.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتهمت الشاعرة والإعلامية السورية نوال الحوار صنّاع مسلسل "زقاق الجن" بالسرقة من أحد الأعمال الدرامية التركية.

وكتبت في حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "في مسلسل تركي أسمه بوزكر... كله ملطوش ومركب عليه مسلسل زقاق الجن".
Advertisement

وعلّق مواطنها وزميلها عدنان العودة مؤيداً بقوله: "والله يا لول كل الدراما العربية ملطوشة".

يُذكر أن مسلسل "زقاق الجن" من إخراج تامر إسحاق، وتأليف محمد العاص، وبطولة أيمن زيدان (أبو نذير)، وأمل عرفة (شيماء)، وإمارات رزق، وسعد مينا (ناجي)، وشادي زيدان (نذير زوج خولة) الله يرحمه.

وتنطلق حبكة العمل من بلبلة بسبب تكرر حوادث اختفاء الأطفال في حارة المستبد "ابو نذير"، بينما تدور أحداث مسلسل "بوزكر" مع القائد "سيفي" والشرطي حديث التعيين "نوري بامير"، اللذين يحققا في جريمة قتل طفل صغير في المدينة. هذه الجريمة ستقودهما إلى رجل الأعمال الأكثر شهرة في المدينة "عباس" وابنته "ديلارا". (لها)    
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-04-08
14:00 | 2023-04-08
11:00 | 2023-04-08
09:39 | 2023-04-08
08:00 | 2023-04-08
05:00 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website