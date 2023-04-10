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فنون ومشاهير

خرجت حامل بالخطأ.. مشهد في مسلسل رمضاني يثير الجدل والجمهور: "دراما آخر زمن"

Lebanon 24
10-04-2023 | 11:00
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تسبب مشهد من مسلسل دفعة "لندن" في غضب واستغراب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
وشهدت أحداث الحلقة من مسلسل دفعة لندن، ذهاب "خديجة" صمود المؤمن إلى المستشفى لكي تجري عملية منظار بالقولون، وبدأت الصدمة عندما طلبت الطبيبة أن تتحدث مع "خديجة" على انفراد، لكي تخبرها بأن هناك مسألة خاصة شخصية نوعاً ما، وطلبت خديجة أن تتحدث أمام أصدقائها بشكل طبيعي لأنهن بمثابة أشقاء.
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وقالت الطبيبة لـ"خديجة" إنها قامت بزيارة المستشفى منذ شهرين لإجراء منظار بالقولون وقتها ارتكبت خطأ طبيا فظيعا وأنها تتحمل المسؤولية الكاملة على هذا الخطأ وأن بإمكان خديجة مقاضاتها.
 
 
وأضافت الطبيبة أن الخطأ حدث بين خديجة وبين مريضة أخرى لديها تسعى للإنجاب ووقتها قامت عن طريق الخطأ أخذ بويضات المريضة المخصبة وزرعتها في رحم خديجة مما يجعلها حامل.
 
بعض من متابعي المسلسل كان لهم تعليقات ساخرة على المشهد، حيث قالت متابعة: "مسلسل دفعة لندن .. عندها حصبه راحت للمستشفى وحقنوها طفل انبوب بالغلط وقامت مافيها الا العافية.. وبعدين اكتشفت انها حامل وبطفل إسرائيلي".


وأضاف متابع: "ابشركم أن فيه فيلم هندي "كوميدي" يتكلم عن تبديل اطفال انابيب لامرأتين ازواجهم يحملوا نفس الاسم، القصة عقلانية وانسانية اكثر بمليون مرة من مسلسلكم..ويش جاب منظار القولون لطفل انابيب؟؟! قسم المعدة غير والنسائية غير".
 
 
وعلق آخر: "كاتبة المسلسل متأثرة بالمسلسلات الهندية..دراما اخر زمن". (et بالعربي)
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