نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ومذيعة برنامج "الليلة سوا" عبر قناة الـ"أم تي في" ميرا طفيلي، صورة لها وهي تستمتع بفصل الصيف، على شاطىء البحر في دبي.

وبدت ميرا بغاية الجمال، بمايوه أسود أظهر رشاقتها.