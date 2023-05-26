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فنون ومشاهير

مذيعة الـ"أم تي في" بغاية الجمال... ظهرت بمايوه من على شاطىء دبي (صورة)

Lebanon 24
26-05-2023 | 10:11
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نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ومذيعة برنامج "الليلة سوا" عبر قناة الـ"أم تي في" ميرا طفيلي، صورة لها وهي تستمتع بفصل الصيف، على شاطىء البحر في دبي.
 
وبدت ميرا بغاية الجمال، بمايوه أسود أظهر رشاقتها.
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ميرا طفيلي

مايوه

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