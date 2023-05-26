Advertisement

فنون ومشاهير

سيلين ديون تلغي حفلاتها وتعتذر.. ما السبب؟

Lebanon 24
26-05-2023 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1071136-638207318018028250.jpg
Doc-P-1071136-638207318018028250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة الكندية سيلين ديون، عن إلغاء حفلاتها الـ40 التي كانت ستحييها في أوروبا هذا العام وصولا لشهر نيسان من عام 2024، لأسباب صحية.

ونشرت ديون عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" بيانا، أكدت من خلاله أنها تبذل جهدا كبيرا لاستعادة قوتها، لكن الحفلات ستكون "بغاية الصعوبة" عليها، لذلك فضّلت أن تلغي كل شيء في الوقت الراهن، مشيرة إلى انتظارها لتصبح قادرة للوقوف مجددا أمام الجمهور على المسرح.
Advertisement

وأرفقت ديون البيان بتعليق وجهت من خلاله رسالة اعتذار لجمهورها، مؤكدة أن إلغاء حفلاتها "سيكسر قلبها" لكنه القرار الأفضل، كما وعدتهم أنها لن تستلم للمرض.

وكتبت الفنانة الكندية باللغة الانكليزية، بما معناه: "بخيبة أمل كبيرة، نعلن اليوم إلغاء جولة المرأة الشجاعة العالمية، أنا آسفة جداً لإحباط آمالكم جميعاً مرة أخرى، أنا أعمل بجد لإستعادة قوتي، لكن التجول على  المسارح قد يكون صعبا للغاية حتى عندما تكون بصحة جيدة 100%"، مضيفة: "ليس من العدل أن نستمر في تأجيل العروض، وعلى الرغم من أن ذلك يكسر قلبي، فمن الأفضل أن نلغي كل شيء الآن حتى أكون جاهزة حقاللعودة إلى المسرح مرة أخرى".

واختتمت ديون منشورها موجهة وعدا لجمهورها أنها لن تستسلم بسبب مرضها، معربة عن اشتياقها لهم، كما أكدت أنه سيتم رد أموال التذاكر التي تم شراؤها للتواريخ الملغاة، لذلك عليهم التوجه لنقطة البيع الأصلية.

المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-05-26
14:00 | 2023-05-26
13:00 | 2023-05-26
12:16 | 2023-05-26
11:00 | 2023-05-26
10:45 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website