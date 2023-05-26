سيلين ديون تلغي حفلاتها وتعتذر.. ما السبب؟

أعلنت الفنانة الكندية سيلين ديون، عن إلغاء حفلاتها الـ40 التي كانت ستحييها في أوروبا هذا العام وصولا لشهر نيسان من عام 2024، لأسباب صحية.



ونشرت ديون عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" بيانا، أكدت من خلاله أنها تبذل جهدا كبيرا لاستعادة قوتها، لكن الحفلات ستكون "بغاية الصعوبة" عليها، لذلك فضّلت أن تلغي كل شيء في الوقت الراهن، مشيرة إلى انتظارها لتصبح قادرة للوقوف مجددا أمام الجمهور على المسرح.

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وأرفقت ديون البيان بتعليق وجهت من خلاله رسالة اعتذار لجمهورها، مؤكدة أن إلغاء حفلاتها "سيكسر قلبها" لكنه القرار الأفضل، كما وعدتهم أنها لن تستلم للمرض.



وكتبت الفنانة الكندية باللغة الانكليزية، بما معناه: "بخيبة أمل كبيرة، نعلن اليوم إلغاء جولة المرأة الشجاعة العالمية، أنا آسفة جداً لإحباط آمالكم جميعاً مرة أخرى، أنا أعمل بجد لإستعادة قوتي، لكن التجول على المسارح قد يكون صعبا للغاية حتى عندما تكون بصحة جيدة 100%"، مضيفة: "ليس من العدل أن نستمر في تأجيل العروض، وعلى الرغم من أن ذلك يكسر قلبي، فمن الأفضل أن نلغي كل شيء الآن حتى أكون جاهزة حقاللعودة إلى المسرح مرة أخرى".



واختتمت ديون منشورها موجهة وعدا لجمهورها أنها لن تستسلم بسبب مرضها، معربة عن اشتياقها لهم، كما أكدت أنه سيتم رد أموال التذاكر التي تم شراؤها للتواريخ الملغاة، لذلك عليهم التوجه لنقطة البيع الأصلية.