إختراق الحساب الرسمي للإعلامية المشهورة.. والأخيرة تحذّر!

أعلنت الإعلامية المصرية أسما إبراهيم تعرّض حسابها الموثق في موقع "فيسبوك"، للاختراق، مؤكدة أنها ستتّخذ كافة الإجراءات القانونية بحق مخترقي حسابها.



وكتبت إبراهيم عبر خاصية الستوري في إنستغرام، حيث يتابعها أكثر من 6 ملايين شخص، "تم اختراق حسابي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".

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وفي ستوري آخر، عبّرت إبراهيم عن انزعاجها من سرقة حسابها، قائلة: "بجد كمية غل وحقد في بعض البشر لما يشوفو حد بينجح غريبة.. حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم أرني عجائب قدرتك فيهم يا الله".