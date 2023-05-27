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فنون ومشاهير

لورا خباز للممثلة السورية المشهورة: "مين قدك.. ليه زعلانة"؟

Lebanon 24
27-05-2023 | 02:00
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عبّرت الممثلة اللبنانية لورا خباز عن سعادتها بالنجاح الذي حققه شقيقها "جورج" في مسلسل "النار بالنار"، الذي عرض خلال شهر رمضان 2023. وقالت: "فخورة دائما به هو أستاذي ومثلي الأعلى وكل مرة عم يكبر قلبي زيادة بالنجاحات يلي عم يحققها".
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وأكدت أن جورج يرفض الكشف عن مجريات الأحداث المرتبطة بالعمل الذي يشارك به قبل عرضه، مشيرة إلى أنه ممثل "يُتقن عمله ويحافظ على سريته".

واستغربت اللغط الحاصل بين الممثلة كاريس بشار وصُنّاع المسلسل الذي أنتجته شركة الصباح إخوان، موجهة رسالة إلى الممثلة السورية: "مين قدك ليه زعلانة؟ حققتي نجاح كبير بمسلسلي "ستيلتو" و"النار بالنار" والناس بتحبك".

وكشفت خبّاز أن الأمومة اضطرتها للابتعاد عن الساحة الفنية لنحو عامين، مؤكدة أنها اتخذت الآن قرارا بالعودة بقوة إلى الساحة الفنية.

وأشارت الى أن ابنتها بدّلت الكثير في حياتها، متطرقة إلى الشبه الكبير بينها وبين والدها، وعلقت: "آخدا كتير من والدها. وأنا كتير بخاف عليها من الحسد والطاقة السلبية كرمال هيك بتعمد إخفاء ملامح وجهها".
المصدر: فوشيا
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