مطرب سوري يتّهم مروان خوري بالسرقة.. ما القصة؟

إتّهم المطرب السوري سامو زين، زميله اللبناني مروان خوري، باستخدام لحن أغنيته الشهيرة "مش قادر" التي طرحها عام 2015، وذلك بعد أن طرح الأخير أغنية جديدة بعنوان "يسلملي اللي بيغار" من كلماته وألحانه.

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ونشر زين عبر حسابه في "إنستغرام" مقطعاً مركباً لجزء من أغنية خوري الجديدة، وآخر من أغنيته، يظهر التشابه بين المقطعين، وعلّق عليه بالقول: "أعتقد أنّ صديقي الفنان مروان خوري لم ينتبه إلى هذا الخطأ الكبير".



وفيما تجاهل خوري الرد على الاتهام الذي وجّهه إليه سامو زين، كان لافتاً أنّ غالبية التعليقات لم توافق الأخير الرأي، حيث علّقت مستخدمة تُدعى رولا فتوني بالقول: "ما في وجه شبه، سمعته أكثر من مرة حتى أعرف الخطأ ولم أجده".



كذلك وافقتها صاحبة حساب "ياسمينا" بالقول: "اللحن مختلف فيه تشابه بسيط لكن غير ملحوظ. أنت أغنيتك رومانسية وهادئة، وأغنية مروان الموسيقى فيها عالية وحتى لو قلدّك لا يعتبر ذلك تقليلاً منك".