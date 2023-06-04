"مش عايزها تتبهدل".. فنان مصري يرفض دخول ابنته التمثيل

أعلن الممثل المصري مصطفى حشيش عن رفضه دخول ابنته مجال التمثيل.

وقال خلال حلوله ضيفاً في برنامج "كلام الناس" على شاشة "MBC مصر": "أنا مش عايز بنتي تتبهدل، أنا أعرف متاعب هذه المهنة، أحيانًا نبقى في التصوير بالإستوديو لمدة 20 ساعة متواصلة".

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وأضاف: "لذلك لا أريد لابنتي أن تقصر في حق بيتها وزوجها".

وكشف حشيش عن رفضه المشاركة في أحد مسلسلات الفنانة سهير رمزي، موضحاً: "لأن الدور غير مناسب لي ولمهنتي كأستاذ في الجامعة".



وتابع: أنا أستاذ جامعة ومش هينفع أقبل أشترك في دور أتضرب وأتهزق، وتاني يوم أقابل الطلاب بتوعي علشان كده بغيب كتير عن المشهد الفني لعدم مناسبة الأدوار التي تقدم لي، في مطلع الثمانينيات اشتغلت في أفلام المقاولات علشان أكوِّن نفسي وأعمل فلوس وكان في وقتها لازم أعمل كده". (لها)