29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة شابة تُثير الجدل على مواقع التواصل: "زوجي الملحن يغتصبني ويضربني"
Lebanon 24
23-06-2023
|
08:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الفنانة المصرية الشابة ميرنا طارق جدلاً على "فيسبوك"، بعد نشرها إستغاثة مما تتعرض له من قبل زوجها الملحن أحمد البرازيلي مبينة أنه يضربها ويغتصبها ويبتزها.
وكتبت طارق في منشور على "فيسبوك": "أنا ميرنا طارق وزوجي الملحن أحمد البرازيلي، بتعرض للابتزاز والتهديد من زوجي بيضـربني وبيغتصبني، وبيبتزني بحاجات معاه ومش عارفة اعمل ايه، وحابسني في البيت ودلوقتي لوحدي وهربانة منه.. انقذوني، أنا كنت ساكتة عشان بنتي، يارت تنقذوني منه لو جرالي حاجة أنا وبنتي يبقى هو اللي عمل فيا كدة، ياريت شير كتير وصلوني لأكبر مسؤول في مصر، أنا بموت كل ثانية انقذوني أنا وبنتي". (العربية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
14:22 | 2023-06-22
22/06/2023 02:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول صورها بملابس مكشوفة بملهى في لبنان... الفنانة تخرج عن صمتها وتتوّعّد!
Lebanon 24
بعد تداول صورها بملابس مكشوفة بملهى في لبنان... الفنانة تخرج عن صمتها وتتوّعّد!
13:51 | 2023-06-22
22/06/2023 01:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
15:00 | 2023-06-22
22/06/2023 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
15:24 | 2023-06-22
22/06/2023 03:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه داخل حوض السباحة.. ميريام فارس تستمتع بوقتها في إحدى الجزر (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه داخل حوض السباحة.. ميريام فارس تستمتع بوقتها في إحدى الجزر (صورة)
02:10 | 2023-06-23
23/06/2023 02:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:55 | 2023-06-23
توقّعٌ مرعب لميشال حايك.. ماذا قال عن الغواصة "تيتان"؟ (فيديو)
11:00 | 2023-06-23
رسالة خاصة تشغل كاظم الساهر
10:26 | 2023-06-23
بينها رؤوف خليف ولخضر بريش.. بالأسماء وجوه إعلاميّة بارزة تُغادر "بي إن سبورتس"
08:00 | 2023-06-23
ماغي بوغصن تنشر لحظات طريفة من كواليس تصوير "للموت 3".. هكذا كانت الأجواء
05:54 | 2023-06-23
خسر معركته مع مرض السرطان... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة بأقرب الناس (صورة)
05:00 | 2023-06-23
نجل الفنانة الشهيرة يحملها في حفل تخرجه.. والأخيرة تعلّق: أسعد يوم في حياتي (فيديو وصور)
فيديو
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
Lebanon 24
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
03:00 | 2023-06-23
23/06/2023 19:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
23/06/2023 19:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
23/06/2023 19:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact