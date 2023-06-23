فنانة شابة تُثير الجدل على مواقع التواصل: "زوجي الملحن يغتصبني ويضربني"

أثارت الفنانة المصرية الشابة ميرنا طارق جدلاً على "فيسبوك"، بعد نشرها إستغاثة مما تتعرض له من قبل زوجها الملحن أحمد البرازيلي مبينة أنه يضربها ويغتصبها ويبتزها.



وكتبت طارق في منشور على "فيسبوك": "أنا ميرنا طارق وزوجي الملحن أحمد البرازيلي، بتعرض للابتزاز والتهديد من زوجي بيضـربني وبيغتصبني، وبيبتزني بحاجات معاه ومش عارفة اعمل ايه، وحابسني في البيت ودلوقتي لوحدي وهربانة منه.. انقذوني، أنا كنت ساكتة عشان بنتي، يارت تنقذوني منه لو جرالي حاجة أنا وبنتي يبقى هو اللي عمل فيا كدة، ياريت شير كتير وصلوني لأكبر مسؤول في مصر، أنا بموت كل ثانية انقذوني أنا وبنتي". (العربية)

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