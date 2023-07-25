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فنون ومشاهير

طليق بوسي اشترى مدفنًا قبل وفاته.. شقيقته تكشف عن وصيّته

Lebanon 24
25-07-2023 | 16:02
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إتهمت شقيقة المنتج ورجل الأعمال المصري الراحل وليد فطين، طليقته المغنية بوسي بـ"قتله"، مشيرة إلى أن شقيقها مات قهرًا بسبب ما فعلته معه الفنانة.


وأضافت شقيقة وليد أن بوسي لفقت له تهمًا زورًا، من أجل الحصول على أمواله، هذا بجانب حبسها له.
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وتابعت في تصريحات لصحف محلية: "بوسي هي اللي موتته.. أخويا ممتش بكورونا هي السبب في تدميره، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حاولت كتير أبعدها عنه لكن معرفتش".

كما أوضحت: "لو بوسي كانت ادت له حقه، من حق حفلة واحدة بتعملها كل سنة مرة، مكنش مقهور بسببها".

وكشفت شقيقة وليد فطين أن شقيقها اشترى مدفنًا له في الفترة الأخيرة، وكأنه كان يشعر بقرب وفاته، طالبة من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ولفتت إلى أنه أوصى ذات مرة بأن يدفن بجانب والدته في السويس، وأن يكون قبره بشكل شرعي.
 
 
وتم الإعلان عن وفاة فطين صباح اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ، دون الكشف عن الأسباب، وقد نعاه العديد من نجوم الفن والمشاهير في مصر.
المصدر: فوشيا
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