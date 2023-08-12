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فنون ومشاهير

مفاجأة عن كاظم السّاهر.. من الذي أطلق عليه القب "القيصر"؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 23:00
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على الرغم من اعتقاد الكثيرين أن الشاعر السوري نزار قباني، هو من أطلق على الفنان العراقي كاظم الساهر اسم القيصر، إلا أن القيصر كشف عن رأيه في لقبه الذي يشتهر به في العالم العربي.

وخلال مقابلة عبر برنامج "ET بالعربي"، كشف الإعلامي ربيع هنيدي إنه هو من أطلق لقب القيصر على كاظم الساهر، وقد كان ذلك في تونس سنة 1997، وأضاف: "لا زلت أحتفظ بالبراهين، وحتى الشاعر كريم العراقي شاهد على ذلك".
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بدوره، ردّ الساهر بالقول: "إن جئت للواقع حرمني لقب القيصر، من اسم كاظم اللي سمتني إياه أمي، ولكني أحب اسمي كاظم".
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