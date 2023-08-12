مفاجأة عن كاظم السّاهر.. من الذي أطلق عليه القب "القيصر"؟

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وخلال مقابلة عبر برنامج "ET بالعربي"، كشف الإعلامي ربيع هنيدي إنه هو من أطلق لقب القيصر على كاظم الساهر، وقد كان ذلك في تونس سنة 1997، وأضاف: "لا زلت أحتفظ بالبراهين، وحتى الشاعر كريم العراقي شاهد على ذلك".بدوره، ردّ الساهر بالقول: "إن جئت للواقع حرمني لقب القيصر، من اسم كاظم اللي سمتني إياه أمي، ولكني أحب اسمي كاظم".