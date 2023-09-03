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فنون ومشاهير
هشام حداد عائد... ويردّ على فرضه قيوداً على فريق عمل "كتير هلقد"
Lebanon 24
03-09-2023
|
01:14
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أكد مقدم البرامج هشام حداد أنه يتحضر للعودة في نهاية شهر أيلول الجاري إلى الشاشة الصغيرة لتقديم برنامجه "كتير هلقد"، مشيرا إلى أنه سيختار ضيفا مهما يكون بقيمة ووزن الفنان عاصي الحلاني الذي اختتم معه موسمه.
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وأضاف حداد لـ"فوشيا" أن السقوط والهفوات في هذا البرنامج باتت من الأمور المستحيلة خاصة بعد مواسم عدة، لكن من الصعب الابتعاد عن التكرار وهذا ما جعله يلجأ لإدخال عناصر جديدة في البرنامج.
ونفى أن يكون قد فرض قيودا على فريق عمل "كتير هلقد"، مشيرا إلى أنه لن يعمد إلى اتخاذ هذه الخطوة خاصة أنهم شركاء نجاحه.
وأوضح حداد أن برنامج "المزح نصو جد" هدفه استضافة أشخاص مثيرين للجدل، مؤكدا أنه لم يندم على الضيوف الذين استقبلهم، وفي مقدمتهم عارضة الأزياء ميريام كلينك.
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