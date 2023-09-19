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فنون ومشاهير

طلاق إعلامية شهيرة في قناة "الجديد" بعد 4 سنوات من الزواج.. والجمهور "يا ريت مزحة"

Lebanon 24
19-09-2023 | 08:23
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أعلن الناشط ذو الفقار حركة طلاقه من الإعلامية في قناة "الجديد"، حليمة طبيعة، بعد 4 سنوات من زواجهما عام 2019.

وقال الحركة في منشور عبر "فيسبوك": "للأسف أنا وحليمة زواجنا انتهى اليوم برضى من الطرفين بكل عقلانية وتفاهم". وجاءت معظم تعليقات الجمهور بتمنيات أن يكون ما أعلنه الحركة "مجرد مزحة". (رصد: لبنان 24)
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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