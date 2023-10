عن عمر يناهز 90 عاماً.. اعتزال أيقونة السينما البريطانية مايكل كين

Advertisement

أعلن الممثل مايكل كين، أيقونة السينما البريطانية، اعتزاله عن عمر يناهز 90 عاماً، مختتماً مسيرته التمثيلية التي دامت 70 سنة بتأدية إحدى الشخصيات في فيلم "ذي غريت اسكيبر" ("The Great Escaper").وشارك مايكل كين في 160 فيلماً بينها "سلوث" ("Sleuth") و"إنترستيلر" ("Interstellar") و"باتمان" ("Batman").ونال ستة ترشيحات في جوائز الأوسكار التي فاز باثنتين منها الأولى عن فيلم "هانا أند هير سيسترز" ("Hannah and Her Sisters") للمخرج وودي آلن سنة 1986 والثاني عن فيلم "ذي سايدر هاوس رولز" ("The Cider House Rules") عام 2000.وقال كين في حديث إلى إذاعة "بي بي سي راديو 4": "أُردّد باستمرار أنني سأعتزل. حسنًا، أنا معتزل الآن".