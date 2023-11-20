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فنون ومشاهير

ستحتفل بعيدها الـ 89 .. بفيديو نادر ريما الرحباني تُعايد والدتها السيدة فيروز

Lebanon 24
20-11-2023 | 02:29
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نشرت المخرجة ريما الرحباني مقطع فيديو لوالدتها السيدة فيروز يعود لعام 1981 على حسابها على منصة "اكس"،  وذلك بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف غدا الثلاثاء فهي من مواليد 21 تشرين الثاني 1934 أي سيصبح عمرها 89 سنة.

ونشرت ريما كواليس تسجيل أغنية "في ظلام الليل" في أحد الاستوديوهات في نيويورك.
 
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وظهرت فيروز في الفيديو النادر وهي تضع نظارات شمسية وتجلس على كرسي وتشارك في كيفية تلحين وتوزيع العمل من خلال إعطاء ملاحظاتها الخاصة للمايسترو الذي أبدى اعجابه بوجهات نظرها وأصر على اعتمادها خلال التسجيل.

وعلقت ريما على الفيديو بالقول: "عقبال كل سنة بالصحّة والحُبْ ورَاحِة البَالْ، وبأيام أحْلا وألطَفْ وأَحَنْ بالخير والعَدْل والسَلامْ".

وتابعت ريما: "مِن قَلْب القَلبْ مُهداة لَفلسطين غَمَرَتْ تِلالَ بِلادِي الدُمُوعَ والدِمَاء."


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