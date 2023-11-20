ستحتفل بعيدها الـ 89 .. بفيديو نادر ريما الرحباني تُعايد والدتها السيدة فيروز

نشرت المخرجة ريما الرحباني مقطع فيديو لوالدتها السيدة فيروز يعود لعام 1981 على حسابها على منصة "اكس"، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف غدا الثلاثاء فهي من مواليد 21 تشرين الثاني 1934 أي سيصبح عمرها 89 سنة.



ونشرت ريما كواليس تسجيل أغنية "في ظلام الليل" في أحد الاستوديوهات في نيويورك.

عا قبال كل سنة بِ الصحّة والحُبْ ورَاحِة البَالْ

وبِ إيّام أحْلا وألطَفْ وأَحَنْ

بِ الخير والعَدْل والسَلامْ



ومِن قَلْب القَلبْ مُهداة لَ فلسطين

غَمَرَتْ تِلالَ بِلادِي الدُمُوعَ والدِمَاءْ pic.twitter.com/e3yoWhgGWM — Reema Rahbany (@ReemaRahbany) November 19, 2023 Advertisement

وظهرت فيروز في الفيديو النادر وهي تضع نظارات شمسية وتجلس على كرسي وتشارك في كيفية تلحين وتوزيع العمل من خلال إعطاء ملاحظاتها الخاصة للمايسترو الذي أبدى اعجابه بوجهات نظرها وأصر على اعتمادها خلال التسجيل.



وعلقت ريما على الفيديو بالقول: "عقبال كل سنة بالصحّة والحُبْ ورَاحِة البَالْ، وبأيام أحْلا وألطَفْ وأَحَنْ بالخير والعَدْل والسَلامْ".



وتابعت ريما: "مِن قَلْب القَلبْ مُهداة لَفلسطين غَمَرَتْ تِلالَ بِلادِي الدُمُوعَ والدِمَاء."





