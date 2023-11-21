بعد خلافات.. فنان لبناني شهير ينفصل عن زوجته الكندية ويكشف عن علاقة حب جديدة (فيديو)

نشر الفنان أمير يزبك صورة عبر حسابه على فيسبوك برفقة صبية جميلة.

وعلّق أمير على الصورة قائلا: "شوفو الدولاب شو حلو ومنور وكتير كبير ومريح في كل الاوقات وأهم شي بتحس بالامان وكفالة كل العمر كيف ما برم دولابك ".

الصورة أثارت جدلا بين المتابعين فالصبية ليست زوجته ماريا مدور والتي تردد في الفترة الأخيرة انهما انفصلا عن بعضهما بعد وقوع خلافات بينهما، لاسيما وان زوجته قررت مع بداية الأزمة في لبنان العودة إلى كندا مع أولادهما فهي كندية من أصل لبناني، في حين ان أمير رفض الأمر وبقي في لبنان.ويبدو ان هذه الخلافات أدت للانفصال، ودخل أمير بعلاقة حب جديدة.فقد نشر أمير أيضا فيديو على فيسبوك وهو يمشي مع حبيبته وعلق عليه قائلا: "طريقي".