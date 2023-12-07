موعد حفلي عمرو دياب وروبي في الرياض

Advertisement

يترقب الجمهور السعودي حفل المطرب عمرو دياب ضمن فعاليات المهرجان العالمي للموسيقى "ميدل بيست" 2023 في الرياض.وأكدت الصفحة الرسمية لمهرجان "ميدل بيست" على موقع "إكس"، أن "حفل المطرب عمرو دياب سوف يقام يوم الخميس 14 من كانون الأول على أحد مسارح المهرجان، كما أنه قد تم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص به".ويشارك في المهرجان أيضًا حميد الشاعري ورامي صبري ومحمود العسيلي وحكيم، وروبي، حيث سيكون حفل الأخيرة في الـ15 من كانون الأول الحالي.