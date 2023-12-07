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فنون ومشاهير

موعد حفلي عمرو دياب وروبي في الرياض

Lebanon 24
07-12-2023 | 23:00
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يترقب الجمهور السعودي حفل المطرب عمرو دياب ضمن فعاليات المهرجان العالمي للموسيقى "ميدل بيست" 2023 في الرياض.


وأكدت الصفحة الرسمية لمهرجان "ميدل بيست" على موقع "إكس"، أن "حفل المطرب عمرو دياب سوف يقام يوم الخميس 14 من كانون الأول على أحد مسارح المهرجان، كما أنه قد تم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص به".
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ويشارك في المهرجان أيضًا حميد الشاعري ورامي صبري ومحمود العسيلي وحكيم، وروبي، حيث سيكون حفل الأخيرة في الـ15 من كانون الأول الحالي.

 
ومن المقرر أن يستضيف المهرجان 80 نجماً من عالم الموسيقى والغناء ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023.



المصدر: فوشيا
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