صدمة في الوسط الفني... بتر قدم مخرج شهير بعد مروره بأزمة صحية!

كشف الفنان شريف إدريس، عن تعرض المخرج الكبير أحمد البدري لأزمة صحية، نتج عنها بتر قدمه، مطالبًا جمهوره بالدعاء له.

وكتب شريف، عبر حسابه على "فيسبوك": "ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري.. ربنا يتمم شفاك علي خير.. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر.. دعواتكم بالشفا".

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يُشار إلى أن آخر أعمال المخرج أحمد البدري فيلم "الشنطة"، الذي عرض عام 2019، من تأليف تامر عبد المنعم، ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي.

كما أخرج أحمد البدري في نفس العام فيلم "استدعاء ولي عمرو"، والذي دارت أحداثه في إطار رومانسي لايت كوميدي، وشارك في بطولته كل من حورية فرغلي، محمد عز، صبري فواز، محمد لطفي، سماح أنور، إيمان السيد، مي كساب وغيرهم، وتأليف محمد سمير مبروك.