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فنون ومشاهير

ما حقيقة شراء هيفا وهبة حقوق برنامج ستار أكاديمي؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 23:31
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في سابقة من نوعها وخاصة بالعالم العربي، أقدمت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على شراء حقوق برنامج ستار أكاديمي الشهير في محاولة منها لإعادته على الشاشة. 
 
وكان مصدر من شركة "أندمول" الفرنسية مالكة كامل حقوق "ستار اكاديمي" قد صرح أن الجمهور لا يزال يطالب بالبرنامج إن كان في فرنسا أو حتى في العالم العربي بدليل أن هناك نجمة بوب لبنانية شهيرة بالشرق الأوسط قد اشترت مؤخراً حقوق البرنامج من أجل عرضه بالعالم العربي، 
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ليتبين فيما بعد أن هذه النجمة هي هيفاء وهبي!
وهذا التصريح ينفي تماما ما تداوله الكثيرون عن أن البرنامج سيعود منطلقا من المملكة العربية السعودية.
 
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