لمن لم يتابعوا الحفل... إليكم قائمة الفائزين بجوائز "Joy Awards 2024"

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كرّم حفل توزيع جوائز "Joy awards" في نسخته الرابعة، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، العديد من نجوم الفن العربي عن مجمل أعمالهم التمثيلية والغنائية والرياضية.وفي ما يلي قائمة الفائزين بجائزة joy awards" 2024":- جائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات: الفنانة رهف محمد، عن مشاركتها في مسلسل "بروحهم في البيت"، وذلك بعد منافسة مع هدى حسين عن مسلسل "ملح وسمرة"، وكاريس بشار عن مسلسل "النار بالنار"، وباميلا الكيك عن مسلسل "كريستال"، ورهف محمد.- جائزة أفضل وجه جديد عن فئة المسلسلات: الممثل الشاب وليد قشران، بعد مشاركته في مسلسل "ستوديو 23".- جائزة الإنجاز مدى الحياة: توج بها مجموعة من الفنانين، وهم إسعاد يونس، أنطوني هوبكنز، منى واصف، علي المدفع، كيفين كوستنر، كوينسي جونز ورابح صقر.- أفضل ممثل عن فئة المسلسلات: الممثل سعد عزيز، عن مسلسل "سكة سفر"، وشهدت الجائزة منافسة مع باسل الخياط عن مسلسل "الثمن"، إبراهيم الحجاج عن مسلسل "منهو ولدنا"، ومحمود نصر عن مسلسل "كريستال".- جائزة صناع الترفيه الماسية: مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، وقد سلمه إياها المستشار تركي آل الشيخ.- جائزة صناع الترفيه الفخرية: نالها كل من عازف البيانو الصيني العالمي لانغ لانغ، المايسترو المصري السعودي وليد فايد، الممثلة الهندية عليا بهات،المخرج الأميركي زاك سنايدر، الممثل الكوميدي الأميركي مارتن لورنس، صناع مسلسل "تحت الوصاية"، الممثل الكويتي محمد المنصور والنجمة نجوى كرم.- جائزة المؤثرة المفضلة عن فئة المؤثرين: نالتها المؤثرة بيبي عبدالمحسن، بعد منافسة مع أبرار آل عثمان، ونارين عمارة (نارين بيوتي)، ويارا النملة.- جائزة المؤثر المفضل عن فئة المؤثرين: توج بها المؤثر شونق بونق (أحمد القحطاني) بعد منافسة مع أبو نوح، وبندر مدخلي (بندريتا)، وعمر فاروق.- جائزة شخصية العام: توجت بها النجمة الأميركية إيفا لانغوريا بسبب دعمها المستمر للقضايا الاجتماعية، إلى جانب مسيرتها الفنية الطويلة في التمثيل، ومؤخرًا في الإخراج.- جائزة الممثلة المفضلة عن فئة السينما: حصدتها الممثلة نيللي كريم عن فيلم "فوي فوي فوي" بعد منافسة مع أمينة خليل عن فيلم "وش في وش"، وإلهام علي عن فيلم "تشيللو"، وسعاد عبدالله عن فيلم "تشيللو".- جائزة الممثل المفضل عن فئة السينما: توج بها الممثل كريم عبد العزيز بعد منافسة مع عبد العزيز الشهري، وزياد العامري، وإبراهيم الحجاج.- جائزة زعيم الفن العربي: قدم المستشار تركي آل الشيخ جائزة زعيم الفن العربي للفنان المصري عادل إمام، وقد قال آل الشيخ إن هذه الجائزة مميزة وتقدم لمرة واحدة للفنان عادل إمام. وقد تسلم محمد إمام ورامي إمام الجائزة نيابة عن والديهما.- جائزة الفيلم المفضل عن فئة السينما: توج بها الفيلم السعودي "سطار" بعد منافسة مع "الخلاط+"، و"الهامور ح.ع"، و"بيت الروبي"، و"سطار"- و"عودة المخمس الأسطور".- جائزة الرياضي المضل عن فئة الرياضة: توج بها عبدالله الربيعة بعد منافسة مع نواف العقيدي، وسالم الدوسري، وياسين بونو.- جائزة الرياضية المفضلة عن فئة الرياضة: نالتها نجمة التنس التونسية أنس جابر، وقد سلمها الجائزة الملاكم البريطاني تايسون فيوري، وذلك بعد منافسة مع البندري الهوساوي، وحصة العيسى، وصبا توفيق.- جائزة الفنان المفضل عن فئة الموسيقى: توج بها الفنان عايض، وقد سلمته الجائزة الممثلة المصرية هنا الزاهد، وذلك بعد منافسة مع عبدالمجيد عبدالله، وماجد المهندس، وتامر عاشور.- جائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى: حصدها طلال سام، وذلك بعد منافسة مع الشامي، وسلطان المرشد، ووليد محمد.- جائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى: توجت بها الفنانة أصالة نصري وذلك بعد منافسة مع أحلام، ونانسي عجرم، وأميمة طالب.- جائزة الأغنية المفضلة عن فئة الموسيقى: فاز بالجائزة أغنية "ياليل ويالعين" للمطرب الشامي، وذلك بعد منافسة مع أغنية "فوق" للمطربة أصالة، وأغنية "مزلاج" لأميمة طالب، وأغنية "وياك وياك" للمطربة أحلام، وأغنية "يا ليل ويالعين" للمطرب الشامي.- جائزة المسلسل المفضل عن فئة المسلسلات: فاز بها مسلسل "كريستال" وقد سلّم الجائزة لصناع العمل كل من الممثلة سعاد عبدالله والممثل أيمن زيدان، وذلك بعد منافسة مع مسلسلات "بروحهم في البيت"، و"أمر إخلاء" الموسم الثالث، و"ملح وسمرة".