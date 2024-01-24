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فنون ومشاهير
بطلة مسلسل "الخائن" تكشف النهاية.. هذا ما سيحصل
Lebanon 24
24-01-2024
|
03:00
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تتصدر حلقات مسلسل الخائن نسب المشاهدة عبر شاشة الـأم بي سي ومنصة شاهد الإلكترونية، وحول نهاية المسلسل التي ينتظرها الجمهور كشفت الممثلة السورية سلافة معمار عن تفاصيل خاصة بشخصيتها خلال الأحداث الأخيرة في المسلسل.
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تجربة صعبة
على هامش تواجدها بحفل توزيع جوائز مهرجان JOY AWARDS، وبسؤالها عن نهاية أحداث مسلسل الخائن كشفت سلافة معمار أن" شخصية آسيل ما بتخسر" من دون الكشف عن أحداث العمل.
وأكدت أن العمل تجربة ممتعة كثيراً رغم صعوبتها ولكنها أضافت لها الكثير كممثلة؛ إذ قالت إن مجرد تقديمها لشخصية درامية لمدة 9 أشهر على مدار 90 حلقة هو أمر ليس سهلاً على الإطلاق، خاصة أنها المرة الأولى لها وهو ما جعلها تستفيد منه كثيراً، بالإضافة إلى التعرف على عالم فني جديد بتركيا ، وفريق عمل تركي لا تعرفهم ولا يعرفونها أيضًا كان أمراً ليس سهلاً ولكنها إستفادت منه أيضا .
لوك جديد
وبلوك جديد، كشفت سلافة عن ملامح شخصيتها في مسلسل "ولاد بديعة " الذي تخوض به المنافسة الرمضانية للموسم المقبل؛ إذ تجسد شخصية تدعى سكر ضمن الأحداث وهي ضمن الأشقاء الأربعة "ولاد بديعة " وهم محمود نصر، وسامر إسماعيل ويامن الحجلي .
واعتمدت سلافة تغيير لون شعرها بعدما إعتاد عليها الجمهور باللون الأسود بشخصية "آسيل " ضمن أحداث مسلسل الخائن. (نواعم)
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