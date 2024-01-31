أمنية ياسمين صبري تتحقق.. ما هي؟

انضمت الفنانة ياسمين صبري الى سباق رمضان المقبل بعد تعاقدها على المشاركة في مسلسل "رحيل"، الذي تعود به إلى شاشة الدراما.



وأفادت مجلة "لها" بأن ياسمين صبري وافقت على المشاركة في المسلسل رغم ضيق الوقت، والسبب أنها ستقدّم فيه دور فتاة شعبية، وهي الأمنية التي أفصحت عنها في أكثر من لقاء معها، حيث كشفت أنها تتمنى الخروج من أدوار الفتاة الرومانسية الحالمة التي وضعها فيها المخرجون، وأن تقدّم دور الفتاة الشعبية لتكشف عن موهبتها وإمكانياتها التمثيلية في هذه النوع من الأدوار، وهو ما وجدته في مسلسل "رحيل".

Advertisement



وكشف مصدر من داخل شركة الإنتاج لـ"لها"، أن تصوير المسلسل سيبدأ في القريب العاجل لإنجازه حتى يلحق بالعرض في السباق الرمضاني المقبل، وأن الشركة تواصل التعاقد مع باقي أبطال المسلسل.